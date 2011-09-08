-İran, Türkiye'yi gerilime yol açmakla suçladı TAHRAN (A.A) - 08.09.2011 - İran, Türkiye'nin topraklarına NATO'nun füze savunma kalkanı radarlarının yerleştirilmesine izin verme kararının gerilime yol açtığını ileri sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülkelerin gerilime yol açan ve bölgede durumu zorlaştıran politikalar izlememelerini bekleriz" dedi. NATO'nun füze savunma kalkanı unsurlarının Türkiye'ye yerleştirilmesinin bölgenin güvenlik ve istikrarını iyileştirmeyeceğini savunan Mihmanperest, Ankara'yı kararlarında daha dikkatli olmaya çağırdı. Sözcü, "İran, dünyada ve bölgede silahlanma yarışı yaratacak her türlü eylemi kınamaktadır" dedi.