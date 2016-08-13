İran Türkiye'ye tur satışı yasağını kaldırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ardından Türkiye’ye tur satış konusunda seyahat acentelerine konulan yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden bugün yapılan açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in dün Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında İranlı turistlerin can güvenliği konusunda Türkiye’nin güvence vermesiyle tur satışı yasağı kaldırılmıştır. İranlı tur acenteleri komşu ülkeye tur satışı düzenleyebilir” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımı imzasıyla aktarılan açıklamada, Zarif’in Türkiye’de sıcak bir şekilde karşılandığının altı çizilerek, ” Ziyaret, yapıcı ve iki ülke halkının yararına olmuştur” denildi.

Türkiye’deki darbe girişimi sonrası Tahran yönetimi, vatandaşlarının can sağlığını gerekçe göstererek Türkiye’ye tur satışlarını yasaklamıştı.