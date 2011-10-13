'İran Türkiye'ye saldırıyordu, çünkü...'

T24

Obamaya suikast soruldu



'Hükümet içinde haberdar olan kişiler'



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'ın Türkler'le rekabet ettiğini ve Türkiye'ye karşı saldırganca bir tavır izlediğini söyledi.Clinton, Reuters'e verdiği demeçte bir soruyu yanıtlarken, ''İran'ın, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'e yönelik suikast planının ortaya çıkarılmasından önce de, şiddetli bir biçimde Türkiye'ye saldırdığını'' söyledi.Bakan Clinton, ''Türkiye'ye saldırıyordu, çünkü Türkiye, füze saldırılarına karşı NATO'nun korunması için NATO radarını topraklarında konuşlandırmada bizimle anlaştı. Türkiye'ye saldırıyordu, çünkü Türkiye, İslam'ı kabul eden, ancak Türkiye'nin son yıllarda başardıklarıyla daha uyumlu bir çizgi izleyen laik devletleri savunuyordu. Bu gerçekten Türkiye'ye karşı olanca gücüyle bir saldırıydı'' diye konuştu.''Bunun çok önemli olduğunu düşündüm, çünkü Türkiye iyi bir komşu olmaya çalıştı. İran ile uzun bir sınırı paylaşıyorlar ve İranlılar'la iyi geçinmeye çalıştılar.Herkesin şu anda öğrendiği şey, hiç kimsenin İranlılar'a karşı emniyette olmadığı. İranlılar kendi mantıklarına, dünya hakkında ve kendilerinin buradaki konumuna dair kendi düşünce tarzlarına sahipler ve etki için herkesle rekabet ediyorlar. Suudiler'le, Türkler'le rekabet ediyorlar ve pozisyonları hakkında sürekli bir kışkırtma halindeler.Bu konunun (Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisine suikast iddiaları), İranlılar'ın ne işler çevirdiğine dair birçok ülkede var olan sağlam temelli şüpheleri güçlendireceği kanısındayım''.Bu arada ABD Başkanı Barack Obama'ya, İran'ın Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'i öldürmek için suikast planı yaptığı iddialarıyla ilgili soru yöneltildi.İran-Amerika kökenli bir kişinin suikast planına karıştığını, bu kişinin İran hükümetiyle doğrudan bağlantıları olduğunu ve para aldığını da bildiklerini dile getiren Obama, "Şimdi tüm gerçekler ortada. İddiaları destekleyecek bulgular olmasaydı bu konuyu zaten gündeme getirmezdik" ifadesini kullandı.Obama, bir soru üzerine, İran hükümetinde bu plandan haberdar olan kişiler olduğunu belirterek, "İran hükümetindeki en üst düzeydeki yetkililer bilmeseler dahi, İran hükümetinde bu tür faaliyetlere karışanların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.Obama, bulguları uluslararası toplumla da paylaştıklarını belirterek, "Bunlar analiz edildikten sonra, bu planın gerçekliğine dair bir tartışmanın olmayacağına inanıyorum" diye konuştu.Obama, bu olaya karşılık olarak, birinci aşamada iddialarda adı geçen kişilerin yargı önüne çıkarılacağını, ikinci aşamada da İran'a yönelik sıkı yaptırımları devam ettireceklerini ve uluslararası toplumu İran'ın daha fazla izole edilmesi için harekete geçirme çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.