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Ekonomi

İran Türkiye'ye elektrik akışını durdurdu

İran Enerji Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin 200 milyon dolarlık borcunu ödemediği için elektrik akışının kesildiğini açıkladı

04 Kasım 2016 17:29

İran Enerji Bakan Yardımcısı Huşeng Felahetiyan, İran’ın Türkiye’ye yaptığı elektrik ihracatının borç nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

Felahetiyan, alıcı Türk firmasının İran’a olan 200 milyon dolar tutarındaki borcunu ödemediği için elektrik akışının kesildiğini ifade etti.

“DHA'nın haberine göre; ihracatı durdurmamızın ‘en önemli nedeni’ ödenmeyen borçlardır” diyen İranlı yetkili, “Ödenmemiş borçların alınması ve ihracatın yeniden başlaması için görüşmelere başlanmıştır” diye konuştu.

Felahetiyan, borçların ödenmesi konusunda güvence verilmesi durumunda elektrik satışını yeniden başlatabileceklerini kaydetti.

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İranelektrikHuşeng Felahetiyan

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