İran Türkiye'den tazminat istedi

T24 - İran Milli Gaz Şirketi, Türkiye’nin anlaşmalar çerçevesinde satın almayı taahhüt ettiği halde almadığı doğalgaz için Türkiye’den tazminat istedi.

Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Milli Gaz Şirketi yetkilileri Türkiye’nin, topraklarındaki boru hatlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle bu yıl almayı taahhüt ettiği doğalgazın hepsini almadığını öne sürdü. Şirket yetkililerine göre 2011 yılı içinde Türkiye topraklarındaki doğalgaz boru hattında meydana gelen dört ayrı patlama nedeniyle Türkiye, İran’dan doğalgaz alımını dört kez durdurdu.

Türkiye’nin İran doğalgazının kesilmesi nedeniyle eksiğini Rus ve Azeri doğalgazlarıyla kapattığını kaydeden İranlı yetkililer, İran gazının diğer ülkelerinkine göre daha pahalı olması nedeniyle Ankara’nın terörü gerekçe göstererek İran’dan alımı yeniden başlatmakta işi ağırdan aldığını öne sürdüler.

Ankara, 25 yıllık anlaşma çerçevesinde İran’dan yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz almayı taahhüt etmiş durumda.

İranlı yetkililer, Türkiye’nin 2009 yılında taahhüt ettiği miktarda gaz satın almadığı için Tahran’a toplam 600 milyon dolar tazminat ödediğini hatırlatarak, bu yıl yaklaşık aynı miktarda tazminat istendiğini belirtti.







