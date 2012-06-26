İran: Türkiye ve Suriye ilişkilerini iyileştireceğiz

Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinin ardından yükselen tansiyonu değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, "Bu sorunu iki ülkeyle olan iyi ilişkilerimizi kullanarak çözeceğiz" dedi.

İranlı sözcü, bölgedeki "kilit oyuncuların" bu sorununun içine diğer ülkelerin de çekilmesine engel olacağını ümit ettiğini belirtti.

Mihmanperest, "Bu sorun sağduyu ve müzakere aracılığıyla çözülmeli. Her iki taraf da bölgenin güvenliğini tehlikeye atacak önlemlerden kaçınmalı. Umarız bu sorun kısa sürede çözülecek" diye konuştu.

'Türkiye'nin komplosu'

İran Dışişleri'nden gelen bu yapıcı açıklamaya karşın İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi, Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Nakavi, Türk jetinin düşürülmesi ile ortaya çıkan krizin, NATO’nun Suriye’ye müdahale etmesi için Türkiye tarafından çıkarılan bir "komplo" olduğunu ileri sürdü.

İran’ın Mehr ajansına konuşan Nakavi, "Türkiye, bu eylemle, NATO’nun ayağını Suriye’ye çekmek için atmosfer yaratma çabasındadır" iddiasında bulundu. Nakavi, "Türk uçağının, Suriye hava sahasına girmesi düşündürücüdür. Hava sahası ihlal edilen bir ülkenin kendini savunma hakkı var ve uçağın düşürülmesi doğal bir olay" dedi.

Nakavi, herhangi bir ülke adını anmadan, "Komşu ülkelerde eğitilen ve silahlandırılan bazı gruplar, terörist eylemler için Suriye’ye gönderiliyor. Komşu ülkelerin Suriye’nin iç işlerine karışması büyük hassasiyetlere neden olmaktadır" diye konuştu.