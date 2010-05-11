İran: Türkiye ve Brezilya bize yeni öneri sundu

T24 - İran, Türkiye ve Brezilya'nın yeni ortak nükleer yakıt anlaşması önerdiğini bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, haftalık basın toplantısında, "Türkiye ve Brezilya ile yapılan son görüşmelerin, anlaşma için zemin hazırlayabilecek yeni bir formül ürettiğini" söyledi.



Yeni öneri konusunda ayrıntıya girmeyen Mihmanperest, Türkiye ve Brezilya'nın dışişleri bakanlarının ziyaretlerinin ardından iki ülke cumhurbaşkanlarının da gelecek hafta İran'ı ziyaret edeceğini belirtti.



İran ve Batılı ülkeler arasında uranyum takasına ilişkin müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Tahran yönetimi, kendi tesislerinde uranyumu zenginleştirme işlemini başlatmıştı.



Uranyum takasına ilişkin önerilerinin hala masada olduğunu belirten Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin güven sorununu gidermesi ve ön şart koşmaması halinde müzakerelere başlanabileceğini ilan etmişti.







