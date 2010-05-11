T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Türkiye ve Brezilya bize yeni öneri sundu

İran, Türkiye ve Brezilya'nın yeni ortak nükleer yakıt anlaşması önerdiğini bildirdi.

11 Mayıs 2010 03:00

T24 - İran, Türkiye ve Brezilya'nın yeni ortak nükleer yakıt anlaşması önerdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, haftalık basın toplantısında, "Türkiye ve Brezilya ile yapılan son görüşmelerin, anlaşma için zemin hazırlayabilecek yeni bir formül ürettiğini" söyledi.

Yeni öneri konusunda ayrıntıya girmeyen Mihmanperest, Türkiye ve Brezilya'nın dışişleri bakanlarının ziyaretlerinin ardından iki ülke cumhurbaşkanlarının da gelecek hafta İran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

İran ve Batılı ülkeler arasında uranyum takasına ilişkin müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Tahran yönetimi, kendi tesislerinde uranyumu zenginleştirme işlemini başlatmıştı.

Uranyum takasına ilişkin önerilerinin hala masada olduğunu belirten Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin güven sorununu gidermesi ve ön şart koşmaması halinde müzakerelere başlanabileceğini ilan etmişti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24