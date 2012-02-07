İran: Türkiye, Suriye'ye girecek!

T24 - İran devlet televizyonu Press TV, ABD ve Batılı güçler tarafından hazırlanan plana göre Türkiye’nin bir süre sonra Suriye topraklarına girerek muhalifleri silahlandıracağını öne sürdü. Habere göre, İsrail de Suriye silahlı kuvvetlerine ait önemli askeri üsleri uzaktan vurarak Beşar Esad’ın devrilmesinde muhaliflere yardımcı olacak.



Press TV’nin "üst düzey kaynaklara" dayandırdığını iddia ettiği habere göre, plan çerçevesinde önce çeşitli ülkelerdeki Suriye elçilikleri muhaliflerin saldırısına uğrayacak ve bu yolla Esad rejiminin meşruiyeti dünya kamuoyunun gözünde yıpratılacak.



Ardından Suriye yönetimi savaş suçlusu ilan edilerek dava Lahey’deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’ne taşınacak.



Plana göre bunu, Türkiye’nin Suriye’deki muhalifleri silahlandırarak eğitmek üzere Suriye topraklarına girmesi izleyecek.



Press TV’nin iddiasına göre, Washington daha sonra Vahabi militanlarla Libya’dan gelecek Feth-ül İslam milislerini silahlandırarak Suriye sınırındaki köyleri elecek geçirmelerine yardımcı olacak. Bu aşamada İsrail de, savaş uçakları ve füzelerle Suriye ordusunun önemli merkezlerini vurarak etkisiz hale getirecek.

