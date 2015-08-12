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Dünya

İran, Türkiye sınırındaki Gürbulak-Bazargan Gümrük Kapısı'nı kapadı

İran Şehir Planlama Bakan Yard. Davud Keşaverziyan: Sınırı kapatma talebi Türkiye'den geldi

12 Ağustos 2015 20:01

İran Yol ve Şehir Planlama Bakan Yardımcısı Davud Keşaverziyan, bakanlığın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye arasındaki en büyük kara geçiş kapısı olan Gürbulak-Bazargan Kapısı'nın tek yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. 

DHA'da yer alan habere göre, kapatma işleminin Türkiye'nin isteği üzerine yapıldığını öne süren Keşaverziyan, kapının İran yönünün açık olduğunu, Türkiye'deki kamyonların İran'a giriş yapabileceğini kaydetti.

Açıklamada, İran plakalı bir kamyonun dün Türkiye topraklarında saldırıya uğradığını; bunun üzerine kapının İran'dan Türkiye'ye giden yönünün kapatıldığını söyledi.

Keşaverziyan son günlerde Türkiye'de İran araçlarında yapılan saldırılar üzerine Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ile görüştüğünü ve  İran'ın bu konudaki itirazını kendisine ilettiklerini ifade etti.

Gürbulak-Bazargan Sınır Kapısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunuyor.

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