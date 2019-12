İran- Türkiye sınırına duvar!

PJAK'lı teröristlerin sızmalarını önleyebilmek için Türkiye sınırında her iki kilometreye karakol kuran İran, kaçakların atlarla geçebileceği stratejik bölgelere ise beton kalıplarla duvar örüyor.



Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PJAK'lı teröristlerin sınırdan sızmalarını önlemek için her 2 kilometreye bir karakol kuran İran, şimdi de önüne geçemediği kaçakçılar için yeni bir yöntem deniyor. Türkiye İran sınırının özellikle atların geçebileceği bölgeleri beton duvarlarla örmeye başladı.



Kaçakçıların atlarla geçiş noktalarını belirleyen İranlı yetkililer, yasadışı olayları önlemek amacıyla böyle bir set çekme yoluna gitti.



Hakim tepeler üzerine daha önce her 2 kilometrede bir karakol kuran İran, böylece PKK terör örgütünün İran uzantısı PJAK'ın sızmalarıyla birlikte kaçaçıları da engellemeyi amaçladı.



Özellikle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Akçadam, Gülagavri, Sarıyıldız, Gözlüce, Kamber, Yediveren, Ağaçlı, Çobanpınarı ve Ödemiş köylerinin bulunduğu bölgede kaçakçılığı önleyemeyen İran, yolları beton duvarlarla kapatmaya başladı.



Sınırdaki vatandaş tepkili



İran'ın sınıra duvar örmesini sınırda yaşayan vatandaşlar tepkiyle karşıladı. Sınırdaki Onbaşılar Köyü muhtarı Perviz Beşer, duvar örmenin insanlık ayıbı olduğunu belirterek, "İran'da akrabalarımız var. Biz sınırdaki insanlarla akraba olmuşuz. Bu durumu bildikleri halde duvar örüyorlar. Zaten bu bölge mayınlı bir bölge. Dünyada sınırlar kaldırılırken, İran, sınırına duvar örüyor'' dedi.