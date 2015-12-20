İran: Türkiye ile Rusya ve Irak arasındaki gerilim daha fazla tırmanmamalı

Türk uçağının Rus uçağını düşürmesinden itibaren Türkiye ile Rusya arasında tırmanan gerilime, Türk askerinin Başika'ya intikal etmesiyle Türkiye ile Irak ilişkinlerindeki gerilim eklendi.

Türkiye'nin bu iki ülkeyle yaşadığı gerilimi Al monitor'e değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, "gerilimin artması doğrudan IŞİD'in işine yarayacak" dedi.

Zete'de yer alan habere göre Zarif, “İran olarak Türkiye-Rusya ve Türkiye-Irak ilişkilerinin normalleşmesini umut ediyoruz. Gerilim daha fazla tırmanmamalı. Bölgenin oyun kurucuları arasındaki gerilimin artması, doğrudan IŞİD’in işine yarayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Musul’a asker göndermesinin ardından Bağdat-Ankara hattında yaşanan gerilime değinen Zarif, “Türk dostlarımızla Irak konusundaki tutumları konusunda konuştuk. Irak ve Suriye’de ana hedef olarak IŞİD ve diğer terörist gruplarla mücadeleye odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı