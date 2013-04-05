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Dünya

İran: Türkiye Batı'nın kuklası

İran Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Ahmedi, 'Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Suriye'ye açıkça müdahale ederek Batı'nın bölgedeki kuklaları haline gelmişlerdir' dedi

05 Nisan 2013 14:03


İran Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Vahid Ahmedi Türkiye'yi Batı'nın bölgedeki kuklası olmakla suçladı.

İran Devlet Televizyonu Press TV'nin haberine göre Ahmedi, "Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Suriye'ye açıkça müdahale ederek Batı'nın bölgedeki kuklaları haline gelmişlerdir" dedi.

Ülkesinin Suriye'deki rejimi desteklemeye devam edeceğini söyleyen Ahmedi, "Çünkü Suriye bölgede bizim müttefikimizdir ve her zaman Siyonist rejime karşı direniş cephesini koruyan ülkelerden biri olmuştur" diye konuştu.

İranlı siyasetçi, son iki yıldır İslam düşmanlarının Suriye'de gerginlik yaratıp sorunlar çıkartarak dikkatleri İsrail'deki Siyonist rejimden başka bir yere çekmeye çalıştıklarını savundu.

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