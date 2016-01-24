İran, Türk ürünlerinin İran üzerinden Rusya'ya ihraç edilmesini yasakladı

İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı (Trade Promotion Organization of Iran) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Türk ürünlerinin İran üzerinden Rusya'ya ihraç edilmesinin yasak olduğu kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nın haberine göre; İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı Başkan Yardımcısı Muhammed Rıza Movadvadi, tarafından yapılan açıklamada, yasağa uymayan tüccarın ticaret kartının iptal edileceği uyarısı yapıldı.

"Tahran- Moskova ilişkilerini olumsuz etkileyebilir"

Rusya-Türkiye arasındaki siyasi kriz nedeniyle Moskova'nın Türkiye menşeli ürünlere yasak getirdiği söyleyen Movadvadi, "Bazı İranlı işadamları, Türkiye'den ithal ettikleri ürünleri yeniden Rusya'ya ihraç ediyor. Bu mesele ülkenin kapsamlı ihracat politikasına aykırı olmakla birlikte, Rusya-Türkiye arasındaki gerilim nedeniyle Rusya'nın rahatsızlığına neden oluyor. Bu tip olayların devam etmesi Tahran-Moskova ticari ilişkilerini olumsuz etkileyebilir " diye konuştu.

İranlı yetkili, İranlı işadamlarını mevcut durumdan yararlanarak İran ürünlerinin Rusya'ya ihraç etmesinde daha fazla çaba göstermeye çağırdı.