İran: Trump'ın yasağı terörizmi körükler

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın altı Müslüman ülkenin vatandaşlarına uygulamak istediği seyahat yasağını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif salı günü Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, seyahat yasağının "aşırı gruplar için en büyük hediye” olduğunu söyledi.

Trump'ı seyahat yasağıyla, "terörizmi körüklemekle" suçlayan Zarif, uygulanan ayrımcılığın bu gruplar tarafından yeni üyeler kazanmak için bir argüman olarak kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Zarif, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın Mart ayında aldığı ve Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını kısmen onaylamasını da üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Zarif, "bunun yanlış bir siyaset olduğunu düşünüyorum ve Yüksek Mahkeme'nin daha önce alınan mahkeme kararlarını iptal etmesini de üzüntüyle karşılıyorum” şeklinde konuştu.

ABD'nin yasak uygulayacağı ülkeler Libya, İran, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olarak sıralanıyor. Yüksek Mahkeme, bu ülkelerden ABD'ye seyahat edecek kişilere yönelik güvenlik incelemesinin daha sıkı bir şekilde yapılabilmesi için 90 gün seyahat engeli koyulabilmesine onay vermişti.

Ancak Yüksek Mahkeme'nin kararına göre, ABD'deki kişi ve kurumlarla düzenli bağlantısı olduğunu kanıtlayanların bu engellemeden muaf tutulacak.

Katar krizi gündeme geldi

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Berlin'de Alman mevkidaşı Gabriel ile yaptığı görüşmede Katar krizi de gündeme geldi. Zarif, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilimde Almanya'nın izlediği tutumu övdü.

Gabriel, Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesen ülkelere çağrıda bulunarak, Katar'a yönelik ambargoya son verilmesini ve Kuveyt'in arabuluculuk girişimlerinin kabul edilmesini istemişti.

Gabriel basın toplantısında yaptığı açıklamada da, "Katar krizi uzadıkça aradaki ihtilafın derinleşeceğini” söyledi. Gabriel taraflara diyalog çağrısında bulundu.

İran da, Türkiye ile birlikte Katar'a destek veriyor.

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Reuters/dpa, JD/GA