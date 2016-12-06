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Deutsche Welle

İran: Trump'ın nükleer anlaşmayı feshetmesine izin vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı feshetmesine izin vermeyeceğini söyledi.

06 Aralık 2016 14:58

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Donald Trump'ın İran ile Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmaya ilişkin planlarına dair açıklamalarda bulundu.

İran'ın anlaşmanın feshedilmesine izin vermeyeceğini belirten Ruhani, "Çok fazla şey yapmak istiyor fakat yaptıklarının hiçbiri bizi etkilemeyecek. Sizce ABD Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) yok edebilir mi? Sizce biz buna izin verir miyiz, milletimiz izin verir mi?" diye konuştu.

Ocak ayında göreve başlayacak olan Trump, seçim kampanyası sırasında İran ile Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmanın 'şimdiye kadar yapılmış olan en kötü anlaşmalardan biri' olduğunu söylemiş ve göreve seçilmesi durumunda anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini istediğini belirtmişti.

"En büyük aptallık olur"

Ancak Trump'ın planları ABD içinde de tepkiyle karşılanıyor. CIA Direktörü John Brennan BBC'ye açıklamasında, Trump'ı anlaşmanın feshedilmesine karşı uyarmış ve olası bir feshin 'İran'ın nükleer silahlanma programını uygulamasına, bunun da bölgedeki diğer ülkelerin kendi programlarını uygulamaya koymasına' yol açacağını söylemişti. Brennan, "Yani bu müstakbel hükümetin yapacağı en büyük aptallık olur" diye konuşmuştu.

İran’la BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında uzun yıllar süren müzakerelerin sonucunda 2015'in Temmuz ayında sağlanan anlaşma bu yılın başında yürürlüğe girmişti. Anlaşma, İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında Tahran'a uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngörüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/DW, BÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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