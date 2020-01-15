İran, 'Trump Anlaşması'na kapıyı kapattı

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile bir nükleer anlaşma için yapılacak herhangi bir müzakereyi reddetti ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan bir anlaşmanın "ne kadar uzun sürebileceğinden" emin olmadığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde bir güvenlik konferansında konuşan Zarif, "ABD ile bir anlaşmamız vardı ve onlar bunu bozdu. Trump'la yeni bir anlaşma yaparsak ne kadar sürecek? 10 ay mı?" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" demişti. Trump bu konuda Johnson'a katıldığını söylemişti.

Tahran, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 2015 Nükleer Anlaşması'nın taahhütlerine tamamıyla uymayı bırakacağını açıklamıştı.