İran: Trump, ABD'yi rezil rüsva etti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarına ilişkin olarak, "ABD yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçlıyordu, ancak süreç kendi kendine yetecek bir ekonominin gelişmesiyle sonuçlandı" diye konuştu.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin olarak, "Bu yeni Başkan, ABD'nin prestijinden ve liberal demokrasiden geriye kalanı rezil rüsva etmiştir" ifadesini kullandı.

Hamaney, İran'da 'Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde lise ve üniversite öğrencileri ile biraraya geldi.

"Mağlup olan ABD"

Hamaney, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçladığını, ancak bunu başaramadığını söyledi.

ABD ile İran arasında 40 yıldır sorunlar olduğuna işaret eden dini lider, Washington'ın 40 yıldır askeri, ekonomik ve medya savaşları ile kendilerine karşı birçok adım atarak Şah dönemindeki sultasını yeniden ikame etmeyi hedeflediğini, ancak başarılı olamadığını dile getirdi.

"Geçen zaman zarfında kaybeden tarafın ABD, kazanan tarafın ise İran olduğu hakikati ortaya çıkmıştır. ABD'nin mağlup olduğunun delili ise tüm hamleleri başlatan ancak amacına ulaşamayan taraf olmasıdır" diyen Hamaney, İran'ın ise yaptırımlardan kazançlı çıktığını savundu:

"ABD, yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçlıyordu, ancak süreç kendi kendine yetecek bir ekonominin gelişmesiyle sonuçlandı. İranlılar geçmiş yıllarda her şeyi ithal etmeye alışmıştı, ancak şimdi her şeyi üretmenin peşinde. Sonuç ABD'nin hedefinin tam aksi istikametinde oldu."

Dini lider, "ABD çökmeye doğru gidiyor, herkes bunu bilsin" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya’da birçok politikacı ve sosyolog, Amerika’nın Yumuşak Gücünü kaybettiğini söylüyor. Amerika’nın yumuşak gücü, kendi düşüncesini diğer ülkelere kabullendirmek anlamındadır. Amerika bu konuda en zayıf durumdadır ve özellikle mevcut Başkanı döneminde sadece milletler değil, Avrupa, Çin, Rusya, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika da Amerika kararlarına açıkça karşı çıkmışlardır."'

Donald Trump'tan "Bu yeni Başkan, ABD'nin prestijinden ve liberal demokrasiden geriye kalanı rezil rüsva etmiştir" diyen Hamaney, ABD'nin sert gücünün, yani askeri ve ekonomik gücünün de gerilediğini belirtti.

İran lideri, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin şunları söyledi:

"Uzlaşma arayışında olanlar beyhude bir çaba içindedir. ABD ancak sultacılık arayışını bırakırsa ona diğer devletler gibi muamele edilebilir, fakat o, her zaman diğer taraflara egemen olmaya çalışmıştır ve bu siyasetini terk etmesi uzak bir ihtimaldir."

Trump yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.