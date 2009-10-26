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Dünya

İran tesisine ilk BM denetimi!

UAEK müfettişleri, İran’ın üç yıl gizli tuttuktan sonra varlığını bu ay itiraf ettiği Kum’daki nükleer tesisini dün denetledi.

26 Ekim 2009 02:00

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişleri, İran’ın üç yıl gizli tuttuktan sonra varlığını bu ay itiraf ettiği Kum’daki nükleer tesisini dün denetledi.

İran tesisine ilk BM denetimiİnşaat halindeki Fordo uranyum zenginleştirme tesisini ilk kez inceleyen dört kişilik heyetin rutin denetimlerini birkaç gün sürdüreceği açıklandı.

ABD, tesisin 3 bin santrifüj barındırdığını, dolayısıyla sivil amaçlı değil, atom bombası geliştirmek için inşa edildiğini öne sürüyor.

Uranyum pazarlığı

Batı, bir yandan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması için İran’a baskı yapmaya çalışırken, bir yandan da İran’ın elindeki düşük ölçüde zenginleştirilmiş uranyumun (LEU) yüzde 70’ini almak istiyor. Bu öneriye sıcak bakmayan Tahran yönetimi, müzakereci ülkelerden yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumu doğrudan satın almak istiyor.

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