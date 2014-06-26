İran 'tayt'ı konuşuyor

İran İçişleri Bakanına, ülkedeki giyim-kuşam kurallarına aykırı olduğu belirtilen taytların kullanımıyla ilgili neden daha sert önlemlerin alınmadığı soruldu.

CNN'deki haberde, Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye ve Ürdün sınırını ele geçirmesinin ardından İran sınır güvenliğini artırarak batıdaki kuvvetlerini alarma geçirdi.

Ancak Meclis'in gündemi önceki gün çok farklıydı. Dev ekrana kadınların görüntüsü yansıtıldı ve İçişleri Bakanı'na; "Kadınların dar pantolonla gezmesine niye izin veriyorsunuz" diye hesap soruldu.

IŞİD terör örgütünün yarattığı iç çatışma krizi sınırlarına sıçrama tehlikesinde olan İran'ın gündemi bambaşka. Başkent Tahran'daki İran Meclisi'nde İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani Fazlı, kadınlar arasında tayt yüzünden vekillerin önergelerini yanıtladı.

Bakana, ülkedeki giyim-kuşam kurallarına aykırı olduğu belirtilen taytların kullanımıyla ilgili neden daha sert önlemlerin alınmadığı soruldu. Al-Monitor sitesindeki habere göre, Meclis'teki oturumda üyeler, tayt giyen kadın fotoğraflarını dev ekrana yansıtarak eleştirilerde bulundu. Bakan Fazlı'ya yöneltilen sorular ise şöyleydi:

* Neden başkent Tahran ve diğer kentlerdeki tayt giyen kadınlara karşı kayıtsız kalıyorsunuz?

* Başörtüsü kültürüne yönelik kanunları uygulamakta neden rahat davranıyorsunuz?

'Elimizden geleni yapıyoruz'

Fazlı ise İçişleri Bakanlığı'nın tesettür kanunlarının uygulanmasından sorumlu 22 farklı kurumdan sadece biri olduğunu ve bu konunun muhattabı olarak tüm kurumların sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Tayt giyen birkaç kadın fotoğrafının ülkenin bütününü yansıtmadığını belirten Fazlı, "Bakanlığımız, bir önceki döneme göre tesettür kanunlarının uygulanmasında en az beş kat daha aktif görev yapıyor. Bu sorunun kısa vadede çözülemeyeceğini kabul etmemiz gerekiyor" diyerek kendini savundu.

Her ne kadar, "(Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani ve yönetimi de en az sizin kadar tesettür konusunda hassas" dese ve ülkedeki kadınların yüzde 95'inin tesettür kurallarına bağlılığını gösteren bir anketi örnek gösterse de Bakan Fazlı, tayt sorgusuna verdiği yanıtlar tatmin edici bulunmadığı için Meclis'ten sarı kart aldı.

Alman Spiegel dergisine de konu olan haberde, Meclis'te çoğunlukta olan 'muhafazakârların, kadınların bacaklarını ülkenin komşusu Irak'taki tüm bölgeyi tehdit eden IŞİD sorunundan daha önemli gördüğü ve belki de fotoğraflarla eğlendikleri' ifadesi yer aldı. Tahran'da kolları kısa, eşarpları gevşek bırakılmış ve tayt giyen kadınlara daha sık rastlandığı belirtiliyor. İran'da kadınların başörtüsü takması kuralının yanında ulemanın tavsiyesine bağlı olarak geniş ceketler ve uzun pantolonlar giymelerine izin veriliyor. Ülkede yapışkan ve dar elbise ve pantolon, saçın göründüğü başörtü kullanımı, kısa ve diz üstü mantolar uygunsuz kıyafetler olarak görülüyor.

İran sınırına saldırı

Ülkede Sünniler adına mücadele ettiğini öne süren IŞİD'in İran'ın batı sınırlarına kadar yaklaşması nedeniyle tüm sınır hattı boyunca İran teyakkuza geçmiş durumda.