Ülkesinde kara para aklandığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif hakkında gensoru önergesi verildi. Önerge kesinleşirse İran tarihinde bir ilk yaşanacak.

27 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlık Divanı'na sunulan önerge, incelenmek üzere Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'na gönderildi.



Zarif'in söz konusu komisyondaki savunmasının ardından imza sayısı 10'nun üzerinde kalmaya devam ederse, önerge, genel kurulda tartışmaya açılacak.



Gensoru önergesi veren milletvekilleri, ülkede kara para aklandığına yönelik kullandığı ifadelere başta olmak üzere 11 konu hakkında Zarif'ten izahat istiyor.

Ülke tarihinde bir ilk

Zarif için verilen gensoru önergesi kesinleşirse, ülke tarihinde ilk kez bir dışişleri bakanı meclis tarafından gensoru önergesiyle karşı karşıya kalmış olacak.

Ruhani'den Zarif'e destek

Zarif'e destek veren Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bakanının kara para aklama konusunda kullandığı sözlerin kaçakçıkla yapılan kara parayı içerdiğini savundu. Ruhani'nin Özel Kalem Müdürü Mahmut Vaizi ise Zarif'in ifadelerinin " hükümetin tutumu" olduğunu söyledi.

Zarif, kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla oluşturulan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyeliğe karşı çıkılmasının ardından bir haber sitesine verdiği demeçte, " İran'da kara para aklaması bir gerçek ve bundan birçok kesim nemalanıyor." demişti. (DHA)