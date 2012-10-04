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Dünya

İran, Taliban ve El-Kaide ABD'ye tazminat ödeyecek

New York kentindeki federal mahkemede yaklaşık 10 yıldır devam eden davanın yargıcı George Daniels tarafından imzalandı

04 Ekim 2012 13:27

ABD'de bulunan New York federal mahkemesinde 10 yıldır devam eden 11 Eylül davasının sonucu belli oldu.

ABD'de bir mahkeme, 11 Eylül 2011'de Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine düzenlenen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sorumlu tuttuğu İran, Taliban ve El-Kaide'nin 6 milyar dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

Daha çok sembolik öneme sahip karar, New York kentindeki federal mahkemede yaklaşık 10 yıldır devam eden davanın yargıcı George Daniels tarafından imzalandı.

Daniels, saldırıda yaşamını yitiren 47 kişinin aileleri tarafından açılan davada geçen yıl verdiği gıyabi kararda 11 Eylül saldırılarından İran, Taliban ve El-Kaide'nin sorumlu olduğuna, terör saldırısının İran ile Taliban'ın El-Kaide'ye verdiği destekle düzenlendiğine hükmetmişti. Daniels, bir sulh mahkemesi yargıcını tazminat ve ceza konusu olan kayıpları belirlemekle görevlendirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'ın 11 Eylül saldırıları ve El-Kaide ile herhangi bir ilgisi olmadığını belirterek karara tepki göstermişti.

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