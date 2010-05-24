İran takas mektubunu UAEK'na sunacak

T24-



Viyana'daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran daimi temsilcisi büyükelçi Ali Asker Sultaniye'nin mektubu UAEK başkanı Yukiya Amano'ya sunması sırasında, Türkiye'nin BM Viyana ofisi nezdindeki daimi temsilcisi büyükelçi Tomur Bayer ile Brezilya daimi temsilcisi büyükelçi Antonio Jose Vallim Guerreiro da hazır bulunacak.





İran, UAEK'ya sunacağı mektupla, düşük düzeyde zenginleştirdiği 1200 kilogram uranyumu Türkiye'ye verme ve karşılığında batılı ülkelerden 120 kilo yakıt (zenginleştirilmiş uranyum) almayı taahhüt edecek.





Viyana grubu olarak anılan ABD, Rusya, Fransa ve UAEK, İran ile geçen yıl ekim ayında yaptıkları toplantıda, İran'ın sahip olduğu düşük düzeyde (yüzde 5) zenginleştirilmiş 1200 kilogram uranyumu ülke dışına çıkartarak karşılığında enerji ve tıp alanında kullanılmak üzere yakıt (zenginleştirilmiş uranyum) alması önerisinde bulunmuştu.





İran'ın bugüne kadar somut yanıt vermediği bu öneriye Türkiye ve Brezilya'nın arabulucuk girişimlerinden sonra yanıt vererek hazırladığı mektubu bugün UAEK başkanı Yukiya Amano'ya sunacağı bildirildi.