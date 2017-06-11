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Dünya

İran: Tahran saldırılarının planlayıcısı öldürüldü

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'daki saldırıların planlayıcısının bugün öldürüldüğünü açıkladı

11 Haziran 2017 02:03

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Tahran'daki saldırıların planlayıcısının bugün öldürüldüğünü açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran İstihbarat Bakanı Alevi, Tahran'da 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları gerçekleştiren saldırganların komutanın bugün güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

İran parlamentosu ve İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine çarşamba günü düzenlenen intihar bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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