İran, Suudi Arabistan'ın "Askerlerini tutukladık" iddiasını yalanladı

Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları'na bağlı 3 askeri gözaltına aldığını duyurmuştu. Açıklamada, Marcan petrol sahasına botla yaklaşan İranlı askerlerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Buna karşı, İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Daire Başkanı Macid Aghababaie, gözaltına alınan üç kişinin asker değil Buşehr kentinden balıkçılar olduğunu söyledi. Aghababaie, tutuklanan kişilerin “Askeri personel olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok,” diye de ekledi.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilim son olarak Katar kriziyle gündeme gelmiş, Körfez ülkelerinden bağımsız bir politika izleyen ve Tahran'la yakın ilişkiler içine gelen Doha yönetimi bölge ülkelerince izole edilmişti.