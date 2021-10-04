İran: Suudi Arabistan ile görüşmeler en iyi şekilde devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Bağdat'ta Suudi Arabistan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin "en iyi şekilde devam ettiğini" ve bunu kalıcı bir ilişkiye dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Hatibzade, düzenlediği basın toplantısında, Riyad-Tahran müzakereleri ve İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahran ile Riyad arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden müzakerelere ilişkin Hatibzade, "Görüşmeler en iyi şekilde devam ediyor. Görüşmelerin birkaç turu Bağdat'ta oldu. Görüş alışverişi yapıldı. İki tarafın da razı olduğu kalıcı bir ilişkiye başlamak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasi ve diplomatik ilişkilerin kendi seyrinde ilerlediğini ve açıklamaları da buna uygun şekilde yapmaya dikkat ettiklerini söyleyen Hatibzade, "Görüşmeler Bağdat'ta sürüyor ve muhtelif konularda konuşuldu. Odaklandığımız asıl nokta ikili ilişkiler ancak bölge meseleleri de müzakere edildi, edilecek" dedi.

Hatibzade, Suudi Arabistan'dan bir heyetin Tahran Büyükelçiliğini açmak için İran'a geldiği yönündeki iddiaları ise doğrulamadı.

"Tahran'ın hem Bakü hem de Erivan ile iyi ilişkileri var"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Tahran ziyaretinin önceden planlandığını ve ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiğini ifade eden Hatibzade, "Tahran'ın hem Bakü hem de Erivan ile iyi ilişkileri var, bir ülke ile olan ilişkilerimiz diğerinin aleyhine değildir. Bakü ile muhtelif düzeylerde ilişkilerimiz var ve diyaloğun devam etmesine izin verelim" diye konuştu.

Başından itibaren Bakü'deki yetkililere Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü resmi olarak tanıdıklarını aktardıklarını ve bunun korunmasına yardım ettiklerini savunan Hatibzade, şunları kaydetti:

"İranlı şoförlere yapılan muamele iyi komşuluk çerçevesinde olmamıştır. Bakü makamları, sınır muhafızlarının İran vatandaşlarına yönelik muamelesine daha fazla dikkat etmelidir"