İran, Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan'da dün onlarca kişinin idam edilmesini eleştirdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatibzade, dünkü idamlar nedeniyle Riyad yönetimini "temel insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı insanlık dışı" bir uygulama ortaya koymakla suçladı.

Adil yargı süreci olmaksızın idamların gerçekleştiğini öne süren Hatibzade, Suudi Arabistan'ın bu tarz uygulamalarla ülkedeki krizleri sonlandıramayacağını savundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aralarında Yemenlilerin de bulunduğu söz konusu 81 kişinin, "sapkın düşünce ve inançları benimseme, ibadethaneler, hükümet binaları ile ülke ekonomisinin can damarı olan yerleri hedef alma, yetkililer ile emniyet mensuplarını izleme ve hedef alma, kaçırma, işkence, silahlı soygun, silah kaçakçılığı gibi suçları işleme, Yemen'deki Husiler, El-Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin planlarını uygulama ve onlar için istihbaratçılık yapma" suçlamasıyla yargılanmalarının ardından idam cezasına çarptırıldıklarını duyurmuştu.

İran medyası idam edilenlerden 41'inin Şii mezhebine bağlı kişiler olduğunu öne sürmüştü.