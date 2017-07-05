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Dünya

İran: Suudi Arabistan bir terör devletine dönüşüyor

İran Devrim Muhafızları, geçen ay düzenlenen terör saldırılarından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu

05 Temmuz 2017 13:54

İran'da görev süresi 3 yıl daha uzatılan Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Suudi Arabistan yönetimini " terörist devlet"  olarak tanımladı.

Tahran'da Devrim Muhafızları üyelerinin katıldığı bir devir teslim töreninde konuşan Caferi, 'melun' (lanetlenmiş) diye hitap ettiği Riyad yönetimine sert ifadelerle yüklenerek, "Bugün Suudi Arabistan yönetimi bölgede bir terörist devlet haline geliyor" diye konuştu.

Caferi, konuşmasında "Bugün bölgede sadece yeterince güçlü olan ülkeler güvende kalabiliyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları, geçen ay İran meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan terör saldırılarından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

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İranDevrim MuhafızlarıMuhammed Ali CaferiSuudi Arabistanterörist devlet

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