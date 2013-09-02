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Dünya

İran: Suriye'ye saldıranlar ulusal güvenlik buhranı geçirecek

Devrim Muhafızları Komutanı: ABD’nin yanında yer alacak ülkeler ulusal güvenlik bakımından erken bir krizle karşı karşıya kalacaklar

02 Eylül 2013 13:44

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Suriye’ye yapılacak olası bir saldırıda ABD’nin yanında yer alacak ülkelerin ulusal güvenlik bakımından buhranla karşılaşacaklarını ileri sürdü.

Washington yönetiminin bölgede yeni bir savaş çıkarmak için koalisyon oluşturmakta başarısız olduğunu kaydeden Tümgeneral Caferi, ABD’nin bu sebepten dolayı Suriye’ye sınırlı bir müdahale seçeneğine zorladığını ifade etti.

İsim vermeden olası saldırıda ABD’nin yanında yer alacak ülkeleri uyaran Caferi, bu ülkelerin ulusal güvenlik bakımından erken bir krizle karşı karşıya kalacaklarını öne sürdü.

Suriye’ye saldırının sadece bu ülkeyle sınırlı kalmayacağı uyarısında da bulunan Caferi, “Savaş ve istikrarsızlık, kontrol edilemez ve kaygan olgulardır. Siyonist rejimin kenarında yapılacak bir savaş, krizin bu rejimin içine çekilme olasılığını da arttıracaktır” dedi.

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