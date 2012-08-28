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Dünya

İran, Suriye'ye asker mi gönderiyor?

Devrim Muhafızları komutanlarından General Salar Abnuş, İran'ın Suriyedeki askeri varlığını dile getiren isimlerden

28 Ağustos 2012 19:42

17 aydır devam eden isyanda Esed rejiminin yanında olan İran'ın, askerlerinin de Suriye'de olduğu ileri sürüldü. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarını ve yüzlerce piyade askerini Suriye'ye gönderiyor.

Gazetenin haberine göre İranlı komutan rejim yanlısı bir haber ajansına konuştu. General Abnuş, "Bugün savaşı tüm boyutlarıyla yaşıyoruz, Suriye'de askeri bir mücadele genel olarak da kültürel bir savaş veriyoruz" ifadesini kullandı. 

İran Savunma Bakanı, geçtiğimiz hafta, "Suriye süreci tek başına götürebiliyor ama bu krizi kendisi çözemezse onların talebi üzerine ortak savunma ve güvenlik paktımızı devreye sokarız" açıklaması yapmıştı. 

İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, geçtiğimiz günlerde Şam'da temaslarda bulunmuş, Esed'in yardımcısı Faruk Şara ile Biraraya gelmişti.

 
 
(Kaynak:CNN Türk)
 

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