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Dünya

İran: Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz

Görüşmede terör ve aşırıcılığa karşı mücadele konuları ele alındı

13 Ağustos 2015 19:38

Türkiye'ye yapacağı ziyareti son anda erteleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmek için Suriye'nin başkenti Şam'da, "Suriye'nin yanında olmaya devam edecekleri" mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüştü. Tahran, Esad rejimine verdiği desteğin süreceğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Esad dün Başkanlık Sarayı'nda Zarif ve beraberindeki heyeti kabul etti. Esad görüşmede İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan dolayı Tahran yönetimini tebrik etti. İranlı Bakan Zarif de Suriye krizine çözüm konusunda dış müdahaleye karşı olduklarını belirterek, "Suriye'nin yanında olmaya devam edecekleri" mesajını verdi.

 

Suriye'de İran-Türkiye arabuluculuğunda ateşkes

 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 10-11 Ağustos tarihlerinde Ankara 'ya yapmayı planladığı resmi ziyareti son anda iptal etmişti.

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