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Dünya

İran: Suriye'deki savaş komşularına sıçrayabilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arağçi, Suriye'deki durumun çok karmaşık olduğunu belirtti

22 Şubat 2018 20:52

İran'dan, Suriye'deki savaşın komşularına da sıçrayabileceğine dair endişelerin arttığı açıklaması geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arağçi, Suriye'deki durumun çok karmaşık olduğunu belirtti. 

NTV'nin haberine göre, bölgesel bir savaşın çıkabileceğine dair korkuların artmakta olduğunu söyleyen Arağçi, "Bölgemizde savaş korkusu her yerde" dedi. 

İsrail ay başında Suriye'deki İran hedeflerini vurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arağçi'nin açıklamasının bu saldırının ardından gelmesi dikkat çekti. 

Arağçi, İran'ın Suriye'deki varlığının İsrail'e karşı yeni bir cephe açmak değil terörizmle savaş olduğunu vurguladı.

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