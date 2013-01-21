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Dünya

İran Suriye'deki kırmızı çizgiyi açıkladı

Ali Hamaney'nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in devrilmemesi gerektiğini söyledi

21 Ocak 2013 09:01

İran, Suriye yönetimine şimdiye kadarki en güçlü desteğini verdi. Tahran, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in yönetimde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu duyurdu.
 
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in devrilmemesi gerektiğini söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed devrilirse, İsrail'e karşı oluşturulan direniş hattı kopmuş olur" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Esed'in akıbetinin Tahran için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Ali Ekber Velayeti, Suriye halkının isteklerini yansıtan reformların, şiddete başvurulmadan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi olmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini de savundu.


Laricani Sudan'a gitti


İran Meclis Başkanı Ali Laricani de, Suriye ve Mali başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere Sudan'a gitti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 8. Konferansı'na katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a giden Laricani, konferansa katılan 50 kadar ülkeden bazılarının meclis başkanları ile de ikili görüşmelerde bulunacak.

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