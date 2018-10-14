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Dünya

İran: Suriye'de kalmaya devam edeceğiz

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Ekim (DHA) - İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral  Ramazan Şerif, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini söyledi

14 Ekim 2018 13:50

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Ekim (DHA) - İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral  Ramazan Şerif, İran\'ın Suriye\'deki askeri varlığının devam edeceğini söyledi.
İran merkezli Press Tv kanalına konuşan Şerif, İran\'ın \"yararlı ve etkili\" bulduğu sürece ve Şam yönetiminin talebi devam ettikçe Suriye\'de asker bulundurmaya devam edeceğini söyledi.
İran askerlerinin Suriye\'de \"danışmanlık\" amacıyla bulunduğunu söyleyen Sözcü, Tahran\'ın uluslararası kurallara uygun şekilde Suriye\'yi desteklediğini belirtti.
İranlı Sözcü, Suriye krizinin İsrail için bir güvenlik alanı oluşturmak amacıyla çıkarıldığını ileri sürdü. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü :

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral  Ramazan Şerif\'in konuşması

 

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