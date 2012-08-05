T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Suriye'de Türk general yakalandı

Maya Naser yakalanan generalin 48 İranlı hacıyla takas edileceğini ileri sürdü

05 Ağustos 2012 21:52

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Halep'in kontrolünü ele geçirmek için savaşan isyancılara komuta eden bir Türk generalin, Suriye ordusu tarafından yakalandığını iddia etti.

Suriye içinde "konuya vâkıf bir kaynağın" aktardığı bilgiye dayandırılan haberde, Türk komutanın Halep'te, Suriye ordusu ile muhalif güçler arasında yaşanan çatışma sırasında yakalandığı öne sürüldü.

İranlı ajans, “Halep’in kontrolünü ele geçirmeye çalışan teröristlere komuta eden" generalin ismi açıklamazken, sorgulanmak üzere Şam'a götürüldüğünü yazdı.

Suriye rejimi yanlısı yorumlar yapan ve kendisini “medya uzmanı” olarak tanıtan Maya Naser ise “Türk generalin 48 İranlı hacıyla takas edilmesi için müzakerelerin sürdüğünü” ileri sürdü.

Söz konusu iddia, sadece Fars Haber Ajansı tarafından geçildi ve henüz hiçbir kaynak tarafından doğrulanmadı.

Suriye'nin en büyük kenti Halep'in kontrolü için ordu ile muhalif güçler arasında 14 gündür devam eden çatışmalar halen sürüyor.

 

ETİKETLER

iransuriyegeneraltürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24