İran: Suriye'de Türk general yakalandı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Halep'in kontrolünü ele geçirmek için savaşan isyancılara komuta eden bir Türk generalin, Suriye ordusu tarafından yakalandığını iddia etti.

Suriye içinde "konuya vâkıf bir kaynağın" aktardığı bilgiye dayandırılan haberde, Türk komutanın Halep'te, Suriye ordusu ile muhalif güçler arasında yaşanan çatışma sırasında yakalandığı öne sürüldü.

İranlı ajans, “Halep’in kontrolünü ele geçirmeye çalışan teröristlere komuta eden" generalin ismi açıklamazken, sorgulanmak üzere Şam'a götürüldüğünü yazdı.

Suriye rejimi yanlısı yorumlar yapan ve kendisini “medya uzmanı” olarak tanıtan Maya Naser ise “Türk generalin 48 İranlı hacıyla takas edilmesi için müzakerelerin sürdüğünü” ileri sürdü.

Söz konusu iddia, sadece Fars Haber Ajansı tarafından geçildi ve henüz hiçbir kaynak tarafından doğrulanmadı.

Suriye'nin en büyük kenti Halep'in kontrolü için ordu ile muhalif güçler arasında 14 gündür devam eden çatışmalar halen sürüyor.