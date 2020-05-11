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Dünya

İran: Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararları Astana süreci ülkeleri vermiyor

11 Mayıs 2020 07:08

İran; Ankara, Moskova ve Tahran'ın Suriye adına kararlar verdiği iddialarını reddetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, “Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına dair haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin, her zaman Suriye devleti ve milletinin yanında yer aldığını belirten Musevi, "Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararı, Suriye halkının vermesi gerektiğini" kaydetti.

Daha önce, Rus medyasında da "Rusya, Türkiye ve İran'ın Beşşar Esed'i yönetimden uzaklaştırıp muhalefetin de aralarında bulunduğu bir geçiş hükümeti kurmayı planladığı" iddiaları yer almıştı.

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