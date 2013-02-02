İran: Suriye İsrail'i komaya sokacak

İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıyı değerlendiren İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, 'Suriye'nin cevabı, siyonist rejimi komaya sokacak" dedi.

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, Suriye'nin, son İsrail saldırısına vereceği cevabın siyonist rejimi komaya sokacağını iddia etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Tuğgeneral Cezayiri, İsrail'in Suriye'deki bir askeri araştırma merkezini hedef alan hava saldırısını değerlendirdi.

Tuğgeneral Cezayiri, “Suriye'nin, siyonist rejimin son saldırısına cevabı bu rejimi komaya sokacak” ifadesini kullandı.

İşgal topraklarında (İsrail) ölümcül bekleyişin sürdüğünü ve halkın burayı terk etmek istediğini belirten Cezayiri, “İslami direniş, Suriye'nin intikamını nasıl alacağını değerlendiriyor. ABD ve siyonistler de Suriyelilerin sabırlarının bir sonu olduğunu çok iyi biliyorlar” görüşünü dile getirdi.

Tuğgeneral Cezayiri, İsrail ve diğer zorba güçlerin, bağımsız milletlere karşı güç kullanma dönemlerinin artık geride kaldığını vurguladı.

“Cinayet işleyenler, yeni dönemde her bir darbelerine çok ağır darbeyle karşılık verileceğini bilmeli” diyen Cezayiri, bunun zamanını ve boyutunu da özgür milletlerin belirleyeceğini bildirdi.

Tuğgeneral Cezayiri, İsrail'in saldırı planından haberi bulunan bazı ülkelerin de bu suça ortak olduklarını ifade etti.

İsrail'in, 31 Ocak'ta Suriye topraklarını hedef alan saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı iddia edilmişti.