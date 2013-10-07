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Dünya

İran-Suriye işbirliğinde 'savaş uçakları anlaşması' iddiası

Alman Der Spiegel dergisinin Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi’nin belgelerine dayandırarak verdiği habere göre, İran’ın Esad rejimine desteği diplomasi ile sınırlı kalmıyor

07 Ekim 2013 12:32

Almanya'nın haftalık haber dergisi Der Spiegel'in internet portalında Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Dairesi'nin ‘gizli' belgelerine dayandırarak yayınlanan habere göre, 2012 yılının kasım ayından bu yana Esad rejimi ile İran arasında, ‘Suriye hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının İran topraklarında konuşlandırılabilmesini ve ihtiyaç görüldüğü takdirde bunların kullanılabilmesine' müsaade eden bir anlaşma mevcut.

Haberde ayrıca, İran'ın Suriye rejiminin yanında yer alan Hizbullah militanlarını desteklediği, ancak Devrim Muhafızları'na bağlı özel bir birliği de doğrudan Suriye'ye göndererek Esad rejimine ülke içinde destek verdiği iddiasına yer veriliyor.

 

Esad iddiaları reddediyor

 

Geçen haftadan bu yana uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip, Esad rejimine ait kimyasal silahların imhasında görev almak üzere Şam'da bulunuyor. Silahların, 2014 yılının ortasına kadar imha edilmesi öngörülmüştü. Rejimin elindeki kimyasal silah mühimmatının önemli bir kısmının sarin gazından, diğer bölümünün ise hardal ve sinir gazından oluştuğu sanılıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriyeli muhaliflere karşı kimyasal silah kullanıldığı iddialarını yeniden ret etti. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler raporunda Şam yakınlarında 21 Ağustos'ta düzenlenen ve binden fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıda kimyasal silah kullanıldığı doğrulanmış, fakat saldırıdan kimin sorumlu olduğu saptanamamıştı. Batılı ülkeler, ellerinde saldırıdan Esad rejimini sorumlu olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu öne sürmüştü.

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