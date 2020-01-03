İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürenlerden "intikam alınacağını" söyledi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hamaney, "Süleymani'yi öldüren suçluları sert bir intikam bekliyor" diye konuştu.

"Süleymani'nin ölümü bölgede ABD ile İsrail'e karşı motivasyonu ve direnişi iki katına çıkartacak" diyen Hamaney, Devrim Muhafızı komutanı hakkında övgülü açıklamalarda bulundu.

İran'ın dini lideri, Süleymani'nin ölümünün ardından ülkede üç günlük yas ilân etti ve "İran'ın mücadelesinin devam edeceğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Süleymani'nin ölümünün ardından İran'ın ABD'ye direnme konusunda daha da kararlı hale geldiğini ifade etti. İran lideri, "Şüphesiz İran ve bölgede özgürlük isteyen diğer ülkeler Süleymani'nin intikamını alacaktır" dedi.

Süleymani, sabah erken saatlerde Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanına doğru giderken konvoyu ABD hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak, "ABD'nin IŞİD, El Nusra ve El Kaide gibileriyle savaşan en etkili güç General Süleymani'yi hedef alarak ve suikast düzenleyerek yaptığı uluslararası teröristlik oldukça tehlikelidir ve gerilimi aptalca tırmandırmıştır. ABD, serserice maceraperestliğinin sonuçlarından sorumludur" ifadelerini kullandı.