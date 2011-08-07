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Dünya

İran su savaşı yapan çocukları gözaltına aldı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta bir parkta su savaşına katılan 17 genç kız ve erkek gözaltına alındı.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta bir parkta su savaşına katılan 17 genç kız ve erkek gözaltına alındı.

İsna ajansının haberine göre, Hürmüzgan vilayetinin adli başkanı Ali Alia, Bender Abbas'ta cuma günü sahilde bir parkta su savaşı yapan çok sayıda genç kız ve erkeğin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin hemen, 12'sinin de bugün kefaletle serbest bırakıldığını belirtti. 

İranlı yetkili, kefaletle bugün serbest bırakılan 12 genç hakkında "haram bir eyleme" katılmak ve güvenlik güçlerine hakaretten dava açılabileceğini kaydetti. 

Başkent Tahran'daki Abı Ateş (Su ve Ateş) parkında da 29 Temmuz'da çok sayıda genç Facebook ve SMS yoluyla büyük bir su savaşı için toplanmış, içlerinden gözaltına alınanlar olmuştu. Şark gazetesi, bu parkta gözaltına alınan 10 gencin dün kefaletle serbest bırakıldığını yazdı.

Su savaşı yapan bazıları iyi örtünmemiş ve kıyafetleri ıslak gençlerin fotoğrafları İran medyasında yayımlanmasının ardından, yöneticiler ve muhafazakar medya tepki göstermişti.


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