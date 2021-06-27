İran, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

İran'ın, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının Rus Gamaleya Enstitüsü'nün lisansıyla üretimine başladığı duyuruldu.

İran'ın başkenti Tahran'da Actover Grup adlı ilaç şirketinin ürettiği Rus Sputnik V aşısının ilk örnekleri, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törenle tanıtıldı. Tahran'ın kuzeybatısındaki Baharistan Endüstriyel Kompleksinde yer alan Actover Grup'un üretim tesislerinde, Rus Gamaleya Enstitüsü'nün lisansı altında ayda 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretileceği belirtildi.

İran'da Rusya'nın Sputnik V aşısına 26 Ocak'ta acil kullanım yetkisi tanınmış ve ilk aşı sevkiyatı Tahran’a 4 Şubat’ta ulaşmıştı. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V aşılarının İran'da üretilmesi konusunda Rusya ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Aşılama kampanyasının 9 Şubat'ta başlatıldığı İran'da şu ana kadar yaklaşık 6 milyon doz aşı yapıldı.