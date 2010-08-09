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Dünya

İran sonara yakalanmayan denizaltı yaptı

İran, sonara yakalanmayan 4 yeni denizaltıyı donanmasına kattı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24- Nükleer programı nedeniyle, uluslararası toplumun yoğun baskısı altında olan İran, yeni inşa ettiği 4 yeni denizaltıyla gövde gösterisi yaptı. Yeni inşa edilen 120 ton ağırlığındaki denizaltılar basına tanıtıldı.


İran Savunma Bakanı General Ahmet Vahidi, geliştirdikleri denizaltının sonara yakalanmadığını, su altı manevra yeteneğinin artırıldığını ve atış gücünün yükseltildiğini bildirdi.


NTV'nin haberine göre, Deniz Kuvvetlerinden gelecek talebe göre daha fazla üretim yapabileceklerini söyleyen Vahidi, "Bugünkü ihtiyacımıza göre dört adedi daha İran Deniz Kuvvetlerine katıldı. Bu denizaltılar ülkenin savunması ve barış için, Umman Denizi ile Basra Körfezinde hizmet verecek" diye konuştu.


Yenileriyle birlikte, donanmadaki denizaltıların sayısı 11'e yükseldi.


İran, nükleer programına yönelik olası bir saldırıya sert şekilde karşılık vereceğini söylüyor ve saldırıya uğraması halinde misilleme olarak, dünya genelinde petrol sevkiyatının yüzde 40'ının yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunuyor.

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