T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Sınırlar kapatılmadı

İran ile IKBY arasında 3 sınır kapısı bulunuyor

15 Ekim 2017 16:16

İran merkezli Tasnim haber ajansı, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye'ye açılan sınır kapısını kapattığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise sınır kapılarının kapatıldığı iddiasını yalanladı.

Tasnim'in haberinde, "Irak Kürdistanı'ndaki gelişmeler nedeniyle İran, Başmak sınır kapısını kapattı" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise IKBY ile olan sınır kapılarının kapatıldığı iddialarını yalanladı.

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı 3 sınır kapısı bulunuyor.

ETİKETLER

İranIKBYTasnimsınır kapıları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24