İran: Sınırlar kapatılmadı

İran merkezli Tasnim haber ajansı, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye'ye açılan sınır kapısını kapattığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise sınır kapılarının kapatıldığı iddiasını yalanladı.

Tasnim'in haberinde, "Irak Kürdistanı'ndaki gelişmeler nedeniyle İran, Başmak sınır kapısını kapattı" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise IKBY ile olan sınır kapılarının kapatıldığı iddialarını yalanladı.

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı 3 sınır kapısı bulunuyor.