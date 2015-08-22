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İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı'nın, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi

22 Ağustos 2015 22:56

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye-İran sınırında bulunan Esendere Sınır Kapısı'nın, güvenlik nedeniyle geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Bölgede son zamanlarda düzenlenen saldırılar ve Yüksekova-Esendere karayolu üzerindeki bir köprünün patlayıcı kullanarak yıkılmasının ardından, sınır kapısının geçici süreliğine kapatıldığı açıklandı.

Türkiye-İran sınırı üzerinde, Hakkari-Yüksekova’daki Esendere Sınır Kapısı’nın dışında, Van-Özalp’te Kapıköy Sınır Kapısı, Ağrı-Doğubeyazıt’ta ise Gürbulak Sınır Kapısı bulunuyor.

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