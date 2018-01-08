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İran sınırında yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu

08 Ocak 2018 14:50

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu.
Başkale ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında arama tarama çalışması yapan jandarma ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi ile karşılaştı. Otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi\'ne getirilen cesetlerin çeşitli yerlerinin hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan yabancı uyruklu 2 kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

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