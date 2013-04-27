İran sınırında kaçak boru hattı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, Durak mezrasında İran'dan geldiği belirlenen 2 boru hattı buldu. Operasyonda ayrıca 15 ton kaçak akaryakıt da ele geçirildi.

Bölgede yapılan aramalarda ayrıca, İran tarafından geldiği tespit edilen 2 de boru hattı bulundu.

Şemdinli ilçesi Durak mezrasına bağlı Soğuksu mevkisinde kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine geçekleştirilen operasyonla ilgili Hakkari İl Jandarma Komutanlığından bir açıklama yapıldı.

34. Hudut Tugay Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile geçici köy korucularının katılımıyla bölgede dün operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaçakçılıkla mücadele operasyonu sonucunda, içerisinde yaklaşık 700-800 katır bulunan konvoyun İran sınırından Türkiye tarafına geçişi esnasında 400 katırlık bölümüne müdahale edilmiştir.

Güvenlik güçlerinin müdahalesini fark eden kaçakçılar, katırları bırakarak İran tarafına kaçmıştır. Yapılan müdahale sonucunda, 70 ve 90 litrelik bidonlardan oluşan yaklaşık 15 ton mazot ele geçirilmiştir. Ayrıca Soğuksu bölgesinde yapılan aramalar esnasında İran tarafından geldiği tespit edilen 2 boru hattı da bulunmuştur."