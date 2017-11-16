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İran sınırında at sırtında 60 kilo eroin ile yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, İran sınırında at sırtında yurda yasa dışı yollardan 60 kilo eroin sokmak isteyen 1 kişi askerler tarafından yakalandı

16 Kasım 2017 19:43

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, İran sınırında at sırtında yurda yasa dışı yollardan 60 kilo eroin sokmak isteyen 1 kişi askerler tarafından yakalandı. 
Türkiye ile İran sınırının güvenliğini sağlayan Başkale Anıl Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan eroin getireceği bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Termal kameralarla yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında gece karanlığında atlı 2 kişinin Türkiye ye giriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine de bölgeye operasyon düzenlendi. At üzerindeki bir kişi 60 kilo eroinle yakalanırken, diğeri kaçtı. Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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