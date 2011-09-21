-İran, sınır bölgesini PJAK'tan temizledi TAHRAN (A.A) - 21.09.2011 - İran Devrim Muhafızları, ülkenin kuzeybatısındaki sınır bölgesini terör örgütü PJAK militanlarından temizlediklerini bildirdiler. İran Devrim Muhafızları "Pasdaran" resmi internet siteleri Sepahnews'den yaptığı açıklamada, terörist grup PJAK'a karşı yürüttükleri birçok ve kararlı operasyonun ülkenin kuzeybatısını bu devrim karşıtlarından temizlemeye ve tüm sınır boyunca kontrolü yeniden sağlamaya olanak tanıdığını belirttiler. Pasdaran'ın kara kuvvetleri komutanlarından General Muhammed Taki Ossanlu da bu operasyonlar sırasında devrim karşıtlarının ağır kayıp verdiklerini, İran topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Devrim Muhafızları, Kara Kuvvetleri'nin desteğinde temmuz ortasında ülkenin kuzeybatısında Irak sınırı boyunca PJAK'a karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı.