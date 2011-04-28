İran' şimdi de Sherko Moarefi'yi idam etmeye hazırlanıyor

T24- 2010'da 211 kişinin idama mahkum edildiği İran'da, şimdi "Devlet güvenliğine karşı eylemler" ve "Allah düşmanlığı" yaptığı iddiasıyla Sherko Moarefi idam edilmeyi bekliyor. 1 Mayıs'ta idam edileceği açıklanan Moarefi'yi kurtarmak amacıyla Kars'ta başlayacak nöbetlerle beraber Gençler Ölmesin Ocaklar Sönmesin Girişimi, "Sherko için siz de bir mum yakın" kampanyası başlattı.

Bianet.org'da yayımlanan (28 Nisan 2011) haber şöyle:

Gençler Ölmesin Ocaklar Sönmesin Girişimi (GEOS), 2008'de "Devlet güvenliğine karşı eylemler" ve "Allah düşmanlığı" yaptığı suçlamasıyla 1 Mayıs'ta idam edileceği açıklanan Sherko Moarefi için "Sherko için siz de bir mum yakın" kampanyası başlattı. GEOS'un yaptığı açıklamada, "Hücresinde idam edilmeyi bekleyen Sherko için 'yaşam hakkı nöbeti tutmaya başlıyoruz" denildi.

Bugün Kars'ta başlayacak nöbetle beraber, Sherko'nun devlet tarafından öldürülmemesini talep eden herkesin her akşam saat 08.00'de lambalarını söndürüp pencerelerinin önünde beş dakika mum yakması isteniyor.

2008'de "Devlet güvenliğine karşı eylemler" ve "Allah düşmanlığı" yaptığı suçlamalarıyla tutuklanan Sherko Moarefi, 2009'da ölüm cezasına çarptırılmıştı. Af dilekçesi reddedilen ve ölüm cezası üst mahkeme tarafından onaylanan Moarefi'nin 1 Mayıs'ta idam edilmesi bekleniyor.

"Herkes İran'ın katliamlarına seyirci kalıyor"

GEOS, tüm dünya insanlığını, ilgili kurumları, aydınları ve siyasetçileri destek olmaya ve daha yaratıcı tepkilerle Sherko'ya sahip çıkmaya çağıran metinde şu ifadelere yer verdi:

* İran molla devleti önümüzdeki günlerde Sherko Maerifi'yi idam etmeye hazırlanıyor. Uluslararası Af Örgütü, Sherko'nun 1 Mayıs günü idam edileceğini duyurdu.

* Sherko da ölümü beklediği hapishane hücresinden yazdığı veda mektubunda, Saqqez Cezaevi infazcılarının "adeta bir Newroz armağanı (!) olarak" kendisinin 1 Mayıs'ta idam edileceğini bildirdiğini söyledi.

* İran'da süren idamlar karşısında dünya akıl almaz bir suskunluk içinde. Bu suskunluktan cesaret alanlar daha önce de Ferzad Kemanger, Fesih Yasemini, Hüseyin Xizri ve İhsan Fetahiyan gibi pek çok genci idam etti. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm devlet ve hükümet yetkilileri bu idamlara gizli onay vermişçesine İran devletinin katliamlarına seyirci kalmaktadır.

"Sherko'nun hayatını kurtarabiliriz"

* Sherko yazdığı veda mektubunda, insan hakları savunucularına emanet etmiş hayatını. İnsan olarak hepimiz bu emanete sahip çıkma borcu altındayız. Sherko bizim oğlumuz veya kardeşimiz de olabilirdi.

* İran mollalarının Sherko'nun boynuna geçirecekleri urgan, dünyaya şiddet tohumları ektikleri için aslında tüm insanlığın, hepimizin boynuna geçirilmiş olacaktır. İnsanlık bu teröre boyun eğmemelidir.

* Bir kıvılcım koca bir bozkırı tutuşturma kudretine sahiptir. Bizlerin Sherko için yakacağımız bir mum, yarasalar gibi karanlık kuytularda cirit atan İran kanlı rejimini gün ışığına çıkarıp dünya insanlığını harekete geçirebilir. Biz mazlumlar dil, din, renk ve ülke ayrımı yapmadan el ele verirsek Sherko'nun hayatını kurtarabiliriz.

2010'da 211 kişi idama mahkum edildi

Stoppt Hinrichtungen de (İdamları Durdurun Platformu) Nisan ayı başında yaptığı açıklamada İran'da bir çok kişinin, cinayet, uyuşturucu, fuhuş, zina, ahlaka karşı işlenen suçlar, Allah'a karşı işlenen suçlar, din değiştirmek, siyasal muhalefet, eşcinsellik, sıkça alkol kullanmak" gibi iddialarla idamla karşı karşıya kalabildiğini anımsatmıştı.



İdamları Durdurun Platformu, İran İslam Cumhuriyeti'nde 2010'da 211 kişinin, işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle ölüm cezasına mahkum edildiğini bildirerek, 59'unun cezasının bağışlandığı ancak aralarında Kürt genci Sherko Moarefi'nin de bulunduğu 132 kişinin önümüzdeki haftalar içinde idam edileceğini bildirmişti.