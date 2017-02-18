T24 LogoT24 Logo
Spor

İran Serbest Güreş Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Serbest Güreş Dünya Kupası'nda ABD'yi finalde yenen İran şampiyonluğa ulaştı

18 Şubat 2017 00:25

İran'ın Kirmanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası'nda ABD'yi finalde yenen İran şampiyon oldu. Üçüncülük için Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Takım 7-1'lik farklı skorla mağlup olarak 4'üncü sırada yer aldı.

DHA’da yer alan habere göre, İran, çekişmeli geçen final karşılaşmasında takım olarak ABD'yi 5-3 yendi. İlk 4 sıklette ABD'yi yenen İranlı güreşçiler, diğer 3 sıklette sahadan yenik ayrılınca şampiyon son karşılaşmada belli oldu.

İran, Hindistan ve Moğolistan ile aynı grupta yer alan Türkiye, gruptaki ilk karşılaşmasında İran'a yenilirken diğer iki rakibini yenmeyi başarmıştı.

16-17 Şubat'ta yapılan turnuvaya dünyanın en iyi 8 takımı Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, ABD, Moğolistan, Hindistan ve Gürcistan katıldı.

ETİKETLER

TürkiyeAzerbaycanİranRusyaABDMoğolistanHindistanGürcistandünya kupasışampiyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24