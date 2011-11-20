İran: Savaşın sınırlarını biz belirleriz

T24 - İran, olası bir ABD ve İsrail saldırısında savaşın kontrolünü ve sınırlarını kendisinin belirleyeceğini bildirdi.



İran haber ajanslarında yer alan haberlere göre, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi ve Genelkurmay İkinci Başkanı Tümgeneral Gulam Ali Raşid, ABD ve İsrail'in son dönemdeki askeri saldırı tehditlerini değerlendirdi.



Tümgeneral Safevi, ülkesine savaş açanlara pişman edici cevap vereceklerini belirterek, “Düşmanlar bilsin ki onların İran'a karşı her türlü askeri tehdidi, ummadıkları bir şekilde karşılık bulacak” dedi.



ABD ve İsrail'in bölgede en zor durumdaki ülkeler olduklarını ve hiçbir hedefe ulaşamadıklarını belirten Safevi, “Saldırı durumunda, savaşın kontrolünü ve sınırlarını İran belirleyecek” ifadesini kullandı.





'İsrail'e füze yağar'



Tümgeneral Raşid de açıklamasında, İsrail'in, tehditlerini hayata geçirebilecek güçte olmadığını, onların sadece psikolojik savaş yürüttüklerini söyledi.



Her türlü ihtimale karşı hazır olduklarını kaydeden Tümgeneral Raşid, füzelerle İsrail'in tüm merkezlerini vurabilecekleri uyarısında bulundu.



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve diğer üst düzey yetkililerin, İran'a askeri saldırı tehdidini yeniden gündeme getirmesi dünya basınında yer almıştı.



Washington ve Tel Aviv yönetimleri, İran'a karşı askeri saldırıyı gerektiğinde kullanmak üzere masada tuttuklarını ilan ederken, Tahran yönetimi, saldırganlara karşı tüm imkanların kullanılarak cevap verileceğini belirtiyor.







